Köln (ots) - Die UEFA Europa League bleibt im Free-TV! Die Mediengruppe RTL Deutschland hat sich die Rechte an dem europäischen Vereins-Wettbewerb gesichert und baut ihr Fußball-Portfolio damit weiter aus. Exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen übertragen NITRO und RTL ab der Saison 2018/2019 pro Saison 15 Live-Spiele des europäischen Wettbewerbs. Der umfangreiche TV-Vertrag mit der UEFA hat eine Laufzeit von drei Jahren (bis Mai 2021).



Der Spielplan der UEFA Europa League umfasst sechs Spieltage der Gruppenphase mit garantierter deutscher Beteiligung sowie Spiele der K.o.-Runde bis hin zum Finale. Der TV-Vertrag garantiert der Mediengruppe RTL pro Spieltag eine exklusive Live-Übertragung und ausführliche Highlights aller anderen Begegnungen. Dabei haben RTL oder NITRO, die jeweils untereinander den Senderplatz einer Übertragung festlegen, das Erst-Zugriffsrecht darauf, welche Partie sie zeigen. Anstoßzeiten in der UEFA Europa League sind bis einschließlich des Achtelfinales 19.00 und 21.00 Uhr. Ab dem Viertelfinale ist der Kick-off jeweils um 21.00 Uhr.



Frank Hoffmann, RTL-Senderchef: "Fußball gehört zu den begehrtesten und damit auch zu den am meisten umkämpften Rechten auf dem TV-Markt. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, unseren Zuschauern künftig ein noch breiteres Fußball-Angebot im Free-TV machen zu können. Mit den EM- und WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft, der "100 % Bundesliga"-Sendung bei NITRO ab Ende Juli und der UEFA Europa League ab dem kommenden Jahr ist die Mediengruppe RTL so stark aufgestellt wie lange nicht mehr."



Oliver Schablitzki, Senderchef NITRO: "Mit dem Erwerb der UEFA Europa League-Rechte wird NITRO zu einer unverzichtbaren Größe für Spitzen-Fußball im Free TV. Alle Spiele der 1. und 2. Liga und demnächst auch attraktiver europäischer Vereinsfußball - bei NITRO kommen Fußballfans voll auf ihre Kosten, ohne dafür bezahlen zu müssen."



Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing-Direktor: "Die UEFA pflegt eine langjährige Beziehung zur Mediengruppe RTL, über unsere nationalen Team-Wettbewerbe hinweg. Als geschätzter Rechteinhaber freuen wir uns darauf, diese Bindung zu RTL weiter auszubauen, indem wir den Sender als unseren Partner der UEFA Europa League für den Zeitraum 2018 bis 2021 willkommen heißen."



Im TV-Vertrag enthalten sind umfangreiche Highlight-Rechte an allen weiteren Begegnungen eines Spieltages und plattformneutral auch umfangreiche Online- und Mobile-Verwertungsrechte.



RTL hat zuletzt die European Qualifiers der deutschen Nationalelf zur Fußball-WM 2018 in Russland übertragen. Der durchschnittliche Zuschauerwert der zehn Spiele lag bei 8,76 Million (MA: 29,2 %). Auch für die Qualifikationsspiele der DFB-Elf zur EM 2020 und zur WM 2022 sowie für einige Freundschaftsspiele konnte sich der Kölner Sender die exklusiven TV-Rechte sichern.



NITRO hat im Rahmen der Qualifikation zur WM 2018 pro Spieltag ein Qualifikationsspiel gezeigt und dabei bis zu 3,15 Millionen Zuschauer erreicht (beim Spiel Italien vs. Schweden am 13.11.2017). Seit Ende Juli hat NITRO jeweils am Montagabend auch die Highlights der Bundesliga im Programm. "100 % Bundesliga - Fußball bei NITRO" umfasst die Zusammenfassungen aller Spiele der 1. und 2. Bundesliga sowie umfangreiche Analysen und aktuelle Berichte. Der TV-Vertrag mit der DFL hat eine Laufzeit von vier Jahren.



