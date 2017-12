Der US-Senat billigt Gesetzesvorlage zur Steuerreform, die als die umfassendste Überholung der Steuergesetze des Landes angesehen wird Der Gesetzentwurf muss zur endgültigen Abstimmung an den Kongress zurückgehen, allerdings ist eine reibungslose Genehmigung zu erwarten NZD wertet ab aufgrund schwacher Ergebnisse der GDT-Auktion und Handelsdaten

Zusammenfassung:Beim USD gab es in den letzten Stunden kaum Bewegung, obwohl der US-Senat die Steuergesetzgebung genehmigt hat. Diese wird als die umfassendste Umgestaltung des US-Steuersystems der letzten dreißig Jahre angesehen. Der gesamte Abstimmungsprozess wurde von Vizepräsident Mike Pence geleitet, der schließlich bekannt gab: "Bei dieser Abstimmung sind die Ja-Stimmen 51, die Nein-Stimmen 48. Das Steuersenkungs- und Beschäftigungsgesetz ist verabschiedet". Die Verabschiedung der Steuerreform, bei der die Republikaner nur eine knappe Mehrheit haben, scheint ein Wendepunkt für den gesamten Gesetzgebungsprozess gewesen zu sein. Jetzt liegt es nur noch an der Republikanischen Partei, die endgültige Genehmigung zu bekommen, da die Gesetzesvorlage am Mittwoch aufgrund eines als "Byrd Bath" bekannten Verfahrens ...

