Recht volatil bewegte sich der Silberpreis im nun fast abgelaufenen Jahr zwischen der zentralen Unterstützung bei 15,60 US-Dollar und den Hochs bis 18,60 US-Dollar zur Seite. Einmal unterschritten die Notierungen den Support und brachen Anfang Juli in einem sogenannten Flash-Crash intraday bis 14,31 US-Dollar (im Chart nicht dargestellt) durch, erholten sich aber mit einer Gegenreaktion auf den schnellen Abverkauf noch am gleichen Tag wieder. Ungeachtet dieser Kursanomalie befindet sich bei 15,60 US-Dollar die zentrale Unterstützung für den Silberpreis. Diese bestätigten die Notierungen just Anfang Dezember, nachdem sie aus einem charttechnischen Dreieck, das sich im Oktober und November gebildet hatte, nach unten ausgebrochen waren und relativ schnell ihr Abwärtsziel erreicht hatten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...