Anstatt Geld in Projekten mit ungewissem Erfolg zu verpulvern, soll die RWE-Tochter Innogy die Mutter lieber mit sicherem Geschäft versorgen. Terium macht das nicht mit und geht. Er ist Opfer seiner eigenen Energiewende.

Peter Terium glaubte, hundertprozentig auf dem richtigen Weg zu sein. "Die Energiewende ist ein Marathon", sagte der Vorstandschef der grünen RWE-Tochter Innogy noch Mitte der vergangenen Woche, als er überraschend verkündete, Innogy werde seine Gewinnziele für 2017 nicht erreichen und auch 2018 werde der Gewinn stagnieren.

Innogy hatte gewarnt, dass der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2017 bei 2,8 Milliarden Euro liegen werde statt der bislang angepeilten 2,9 Milliarden Euro. 2018 werde das Ergebnis des Konzerns zudem wegen höherer Kosten für Zukunftsprojekte wie die Digitalisierung oder Investitionen in Wachstumsgeschäfte mit 2,7 Milliarden Euro noch niedriger ausfallen.

"Der Wettbewerb steckt in einer intensiven Phase. Aber wir wollen nicht von unserer Substanz leben", sagte der Top-Manager. Als er dann noch ankündigte, mit gezielten Investitionen in Milliardenhöhe wachsen zu wollen, und die höheren Ausgaben damit rechtfertigte, Trendsetter sein zu wollen, da hatte die Börse schon ihr Urteil gefällt und offenbar auch das oberste Kontrollgremium der grünen RWE-Tochter. Der Kurs der Innogy-Aktie sackte massiv um mehr als zehn Prozent in der vergangenen Woche ab.

Unter starken Druck geriet auch die Aktie des Mutterkonzerns RWE, der 77 Prozent der Innogy-Anteile hält und von den Dividendeneinnahmen der Tochter Innogy abhängig ist.

Zwar betonte RWE, an seinen eigenen Gewinnerwartungen festzuhalten. Aber klar war seit vergangener Woche, die Hütte brennt in Essen. Und das lag nicht nur an der überraschenden Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr. Terium gab auch noch unumwunden zu, dass ...

