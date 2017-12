BERLIN (Dow Jones)--Knapp vier Monate nach dem ersten Diesel-Gipfel mit den Kommunen gibt es zaghafte Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinheit in Städten und Gemeinden. Der geschäftsführende Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) überreichte am Mittwoch in Berlin 60 Förderbescheide im Volumen von 12 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen zunächst sogenannte Masterpläne finanziert werden. Konkrete Maßnahmen folgen erst später.

Mit dem Geld könnten die Kommunen "jetzt passgenau ihre Maßnahmen für bessere Luftqualität ausarbeiten", erklärte der CSU-Politiker. Die Masterpläne können demnach Maßnahmen zur Digitalisierung des Verkehrs, zur Vernetzung von Verkehrsträgern, zur Elektrifizierung, zur Radverkehrsförderung oder zur urbanen Logistik umfassen.

Gleichzeitig stellte Schmidt den neuen "Sonderbeauftragten Sofortprogramm Saubere Luft". Es ist dies der Erlanger Alt-Oberbürgermeister Siegfried Balleis; er soll die sogenannte Lotsenstelle des Verkehrsministeriums beraten. Diese unterstützt Kommunen bei Fragen zu Fördermöglichkeiten des Bundes.

