In den Vereinigten Staaten dominiert Amazon (WKN:906866) seine jeweiligen Branchen. Das Unternehmen hat eine beneidenswerte Führungsposition im E-Commerce mit 44 % der US-E-Commerce-Ausgaben im Jahr 2017. Im Cloud-Computing-Bereich ist Amazon Web Services (AWS) mit geschätzten 35 % der Ausgaben für Infrastruktur-as-a-Service- und Provider-as-a-Service-bezogene Cloud-Services auf globaler Ebene fast ebenso dominant.



In der zweitgrößten Volkswirtschaft, China, hat Amazon gemischten Erfolg gehabt. Amazons E-Commerce-Präsenz ist in dem Land im praktisch nicht vorhanden. Das Wall Street Journal schätzte den Marktanteil von Amazon im Online-Einzelhandel auf 1,3 %, gegenüber 2,1 % im Jahr 2011, da sich die chinesischen Konkurrenten Alibaba (WKN:A117ME) und JD.com als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...