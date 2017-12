"Wir sind in diesem Geschäftsjahr mehr als zweistellig gewachsen", berichtete Philip Harting, Vorstandsvorsitzender der Harting-Technologiegruppe aus Espelkamp, beim Presseempfang auf der Messe in Nürnberg. Die Technologiegruppe erzielte im Geschäftsjahr 2016/17 (bis 30. September) ein Umsatzplus von 14,7 % auf 672 Millionen Euro und damit den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen investiert kräftig in neue Werke (Rumänien, Indien) sowie in ein neues Logistikzentrum (EDC) in Espelkamp, das 2019 fertiggestellt sein soll, und in einen Gebäudekomplex für Harting Customised Solutions (HCS). Dort sollen Konfektionierungen im Kundenauftrag umgesetzt werden, kundenspezifische Modifzierungen von Standard-Steckverbindern oder individuelle Neuentwicklungen von Steckverbindern.

Steckverbinder-Serie Han

Das neue Überspannungsschutz-Modul aus der Serie Han-Modular bringt den Überspannungsschutz als modulares Bauteil in den Steckverbinder. "Das erleichtert die Integration ...

