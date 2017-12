FMW-Redaktion

Sind das die letzten Zuckungen eines Milliardenkonzerns? Heute brechen, nach dem gestrigen harten Abverkauf, die Aktien von Steinhoff International Holdings weiter ein und verlieren gut -30% auf ein neues Allzeittief!

An der Faktenlage hat sich nach der gestrigen Präsentation von Steinhoff nichts geändert: das Unternehmen ist im völligen Chaos, man kennt nicht einmal die eigenen aktuellen Zahlen, geschweige denn die Zahlen aus der Vergangenheit, sodass man offenkundig noch nicht einmal einen groben Überblick darüber hat, ob und in welchem Umfang die Bilanzen der vergangenen Jahre frisiert wurden. Was man immerhin weiß: Steinhoff hat 10,7 Milliarden Euro Schulden - aber es könnte eben auch mehr sein, wenn sich in den Bilanzen weitere schwarze Löcher finden sollten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...