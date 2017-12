München (ots) -



Nach den Feiertagen ist vor der neuen Crop-Top-Saison! Doch was, wenn der Bauch eher noch in Fest-Form statt in Best-Form ist? Dann wird es Zeit, das neue Jahr mit einer sportlichen Herausforderung zu starten: Mit der 30-Tage-flacher-Bauch-Challenge in der neuen SHAPE (1,2/2018, EVT 20.12.) kriegen Frauen endlich ohne Stress ihren Traumbauch - und sagen Wohlfühlröllchen den Kampf an.



Knackig, definiert und trainiert: Die Mischung macht's



Das optimale Gespann, um Bauchpölsterchen zu reduzieren: ein Mix aus Cardio- und gezielten Krafteinheiten für die Bauchmuskulatur. Dabei lässt Ausdauertraining das Fett an den ungeliebten Stellen schmelzen. Der Muskelaufbau wiederum strafft die Haut und definiert die Körpermitte. Super Nebeneffekt: Je mehr Muskelmasse der Körper hat, desto höher ist sein Grundumsatz. Daher verbrennt ein trainierter Körper mehr - sogar im Ruhezustand.



Der Workout-Plan der 30-Tage-flacher-Bauch-Challenge enthält abwechslungsreiche Aktivitäten, die die Röllchen zum Schmelzen bringen: Jeden Tag müssen entweder bestimmte Fitness-Übungen, die je eine Bauchmuskel-Gruppe in den Fokus nehmen, oder Ganzkörper-Trainingseinheiten, wie Joggen oder Zumba, absolviert werden. In welcher Reihenfolge die Leserinnen die täglichen Übungen machen, können sie individuell entscheiden. Im Workout-Plan kommen auch wohlverdiente Pausen nicht zu kurz: Meditation lässt die Seele zur Ruhe kommen, ein Saunagang regeneriert den Körper und ein heißes Bad dient als entspannender Ausgleich.



Du bist, was du isst



Neben ausreichend Ausdauer- und Krafttraining kann man auch über die richtige Ernährung Bauchfett loswerden. Besonders kalorienreiche und zuckrige Lebensmittel sind tabu. Je konsequenter diese vermieden werden, desto eher wird der Körper zur Energiegewinnung die bereits vorhandenen Fettreserven anzapfen.



Damit es mit der richtigen Ernährung klappt, schließt die 30-Tage-flacher-Bauch-Challenge auch eine Liste mit je zehn Do's and Dont's ein. Sellerie sollte zum Beispiel unbedingt mit in die Einkaufstüte: Das Gemüse sorgt dafür, dass Giftstoffe aus dem Körper geschwemmt und Wassereinlagerungen gemindert werden. Und auch Sauerkraut ist ein Abnehm-Helfer: Die Essigsäuren im fermentierten Gemüse reduzieren nachweislich die Fettdepots am Bauch. Auf andere Produkte sollte man hingegen beim Abnehmen lieber verzichten: Weizenbrot, fettiges Fleisch und Alkohol sind tabu. Und auch Kaffee ist nicht gerade hilfreich: Das Heißgetränk kurbelt zwar den Stoffwechsel an, aber macht durch das Koffein Lust auf Süßes.



Der vollständige Artikel erscheint in der neuen SHAPE (ab 20. Dezember im Handel).



