Bonn - Die Zinsen insbesondere am langen Ende des Kapitalmarktes zogen gestern urplötzlich deutlich an, so die Analysten von Postbank Research.Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sei gegenüber Montag um 7 Basispunkte auf 2,46% geklettert, die Rendite entsprechender Bundesanleihen in gleichem Ausmaß auf 0,38%. Bei kurzen und mittleren Laufzeiten seien die Renditeaufschläge geringer ausgefallen. Verantwortlich für diese Entwicklung sei eine Mischung aus verschiedenen Faktoren gewesen. So hätten hochrangige Vertreter der EZB darauf hingewiesen, dass sich der Fokus der Zentralbank zukünftig weg von Anleiheankäufen hin zu einem Einsatz der Zinsen als Steuerungselement bewegen werde. Diese Einschätzung sei zwar nicht ganz neu, habe aber offensichtlich doch den einen oder anderen Marktteilnehmer überrascht.

