Zürich - Börsenweisheiten sind eine schöne Spielerei: Man kann sie für bare Münze nehmen, jedoch auch belächeln, so Jan Sobotta, Leiter Sales Ausland, Swisscanto Asset Management International S.A.Ein Grundsatz sei allerdings in keiner Weise antastbar, trotz aller Entwicklungen an den Finanzmärkten, die man in jüngerer Vergangenheit mit Minuszinsen und einer experimentellen Notenbank-Politik ein Novum nach dem anderen erlebt habe. Diese Börsenweisheit laute: Nicht alle Eier in einen Korb legen. Das Risiko breit zu streuen, bleibe auch künftig eine der wichtigsten Regeln für die erfolgreiche Kapitalanlage. Der Anlage in Rohstoffen komme dabei als Begleitung von traditionellen Anlagen wie Aktien und Anleihen eine wichtige Aufgabe zu: Aufgrund der geringen Korrelation zu den traditionellen Investments würden Rohstoffanlagen die gewünschte Diversifikation im Portfolio verbessern. Das Portfolio werde dadurch robuster. Zudem würden Rohstoffe als Sachwerte positiv mit der Teuerung korrelieren. Das heiße: Anleger würden mit einer Rohstoffanlage nicht nur eine bessere Diversifikation erhalten, sondern Rohstoffe würden auch einen Inflationsschutz beinhalten, da sie eine Anlage in Realwerten repräsentieren würden.

