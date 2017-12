Wien - Das Jahr 2017 neigt sich seinem Ende zu: Um aufzuzeigen, welche Fondsgesellschaften im laufenden Jahr vertriebsseitig bislang am erfolgreichsten waren, analysierte das "e-fundresearch.com"-Team die Morningstar-Fondsdatenbank hinsichtlich der absatzstärksten Asset Manager am europäischen Markt (kumulierte Nettozuflüsse per Stichtag 31.10.2017 - exklusive ETFs, Geldmarktfonds & Dachfonds).

