- BERENBERG CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4900 (5000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GOCOMPARE PRICE TARGET TO 145 (130) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES MONDI PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2200 PENCE - INVESTEC RAISES NICHOLS TO 'HOLD' ('SELL') - JEFFERIES CUTS CAIRN ENERGY TO 'HOLD' ('BUY') - JEFFERIES CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 542 (626) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 520 (500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 110 (90) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2720 (2650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PLC TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - JPMORGAN STARTET CONTOURGLOBAL MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 272 PENCE - KEPLER CHEUVREUX INITIATES SAINSBURY(J) WITH 'HOLD' - TARGET 252 PENCE - LIBERUM CUTS SHIRE TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM RAISES B & M PRICE TARGET TO 475 (380) PENCE - 'BUY' - PANMURE RAISES EASYJET TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1300 (1100) PENCE - PEEL HUNT CUTS BABCOCK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 751 (1085) PENCE - RBC CAPITAL INITIATES CONTOURGLOBAL WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 310 PENCE - SOCGEN RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1845 (1800) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5500 (5680) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 650 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES OCADO PRICE TARGET TO 215 (190) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 1040 (960) PENCE - 'NEUTRAL'



