Hamburg, 20. Dezember 2017 - Der SDAX-notierte Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage hat sein Solar- und Windparkportfolio in Deutschland weiter ausgebaut. Das Unternehmen hat einen Windpark in der Nähe von Köln mit einer Gesamtleistung von rund 5,0 Megawatt (MW) sowie einen Solarpark bei Magdeburg mit einer Kapazität von rund 4,3 MW erworben. Das Gesamtinvestitionsvolumen für beide Parks beläuft sich auf rund 15,2 Millionen Euro. Capital Stage erwartet, dass beide Parks ab dem ersten vollen Betriebsjahr Umsatzbeiträge von mehr als 1,3 Millionen Euro jährlich erwirtschaften werden.

Der Windpark Hürth-Barbarahof bei Köln besteht aus zwei baugleichen Windenergieanlagen (WEA) des Typs GE 2.5 - 120, die auf einer Nabenhöhe von 110 Metern eine Gesamterzeugungsleistung von insgesamt rund 5,0 MW erreichen. Ihre Inbetriebnahme soll noch bis zum Jahreswechsel erfolgen. Bei entsprechender Inbetriebnahme profitieren die WEA von einer staatlich garantierten Einspeisevergütung in Höhe von 7,68 Euro-Cent pro Kilowattstunde. Verkäufer und Entwickler des Windparks ist die Energiekontor AG aus Bremen, die auch künftig die technische und kaufmännische Betriebsführung des Parks übernehmen wird. Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Windpark Barbarahof beträgt rund 10,5 Millionen Euro. Es ist bereits der neunte Windpark, den die Capital Stage AG von der Energiekontor AG erworben hat.

Der aus zwei Teilanlagen bestehende Solarpark Letzlingen in Sachsen-Anhalt, unweit der Landeshauptstadt Magdeburg, erreicht eine Gesamterzeugungsleistung von rund 4,3 MW und ist seit Dezember 2017 an das Netz angeschlossen. Der Park profitiert von einer durchschnittlichen staatlich garantierten Einspeisevergütung in Höhe von 8,05 Euro-Cent je eingespeister Kilowattstunde. Verkäufer der Photovoltaikanlagen und des zugehörigen Grundstücks ist der Projektentwickler Sunovis aus Singen am Hohentwiel, der sich insbesondere auf die Errichtung von Solarparks in Deutschland spezialisiert hat. Sunovis wird weiter die technische Betriebsführung des Parks verantworten, die kaufmännische Betriebsführung wird von der Capital Stage AG übernommen. Das Gesamtinvestitionsvolumen für den Solarpark beläuft sich auf rund 4,7 Millionen Euro.

"Deutschland bleibt trotz unserer Expansion in internationale Märkte weiterhin unser Heimatmarkt, in dem wir auch künftig wachsen werden", so Dr. Dierk Paskert, CEO der Capital Stage AG. "Dabei setzen wir auf erfahrene Projektentwickler wie Energiekontor und nun erstmalig auch Sunovis, die uns qualitativ hochwertige Projekte mit guten Renditeprofilen anbieten", so Paskert weiter.

Über die Capital Stage-Gruppe: Capital Stage investiert und betreibt Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks beläuft sich die Erzeugungskapazität des Unternehmens auf mehr als 1,5 Gigawatt (GW). Capital Stage ist damit einer der führenden unabhängigen Solar- und Windparkbetreiber in Europa. Mit den Solar- und Windparks erwirtschaftet das Unternehmen attraktive Renditen sowie kontinuierliche und planbare Erträge.

Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500). Seit 2014 ist Capital Stage im Auswahlindex SDAX der Deutschen Börse gelistet.

