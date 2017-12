Die Aktie des Autoherstellers Daimler mit Sitz in Stuttgart, Bundesland Baden-Württemberg, verläuft in einem kleinen steigenden Trendkanal (gestrichelt). Nach oben blockiert aktuell die Marke um 72,00 Euro. Hier sollte aber bald ein Durchbruch nach oben gelingen, so dass der Weg bis ...

