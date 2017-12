Donald Trump hat zum Ende seines ersten Jahres doch noch geliefert: Eine drastische Senkung der Unternehmensteuern. Die USA könnte so einen globalen Steuerwettlauf provozieren. Auch Deutschland ist betroffen.

Lange wurde Donald Trump verspottet. Als jemand, der die Backen nur aufbläst und nicht liefert. Viele seiner Ankündigungen verpufften, doch nun kann der Mann im Weißen Haus einen Erfolg vermelden.

Und was für einen: Amerika senkt die Steuern für seine Wirtschaft um ein Drittel! Amerika sorgt per Steuerrecht dafür, dass ausländische Unternehmen in den USA mehr produzieren müssen! America first - Trump liefert mit der Reform, die gerade in Washington verabschiedet wird und setzt damit den Rest der Welt unter Druck.

Man mag über diese Reform lästern, dass davon etwa vor allem die Reichen in den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...