Wiesbaden (ots) - Für die kommenden Wochen empfiehlt die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) ausgezeichnetes Kino für jede Alters- und Zielgruppe, um zeitgleich mit einem filmisch bunten Abschied von 2017 in bester Vielfalt in das Kinojahr 2018 zu starten.



Am 21. Dezember startet Marc Rothemunds DIESES BESCHEUERTE HERZ in den Kinos. Als Sohn eines erfolgreichen Herzspezialisten ist das Leben für Lenny mehr Kür als Pflicht. Doch die ewigen Vergnügungen und Faulheiten enden abrupt, als Lennys Vater seinen Sohn dazu verdonnert, sich um einen seiner Patienten zu kümmern. Der 15-jährige David ist seit Geburt schwer herzkrank. Lenny soll David nun noch alle Wünsche erfüllen, die dieser auf eine Liste schreibt. Und er ahnt noch nicht, dass die Begegnung mit dem Jungen auch sein Leben unwiderruflich verändern wird. Die fünfköpfige Expertenrunde der FBW, die dem auf wahren Tatsachen beruhenden Feelgood-Movie mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle einstimmig das Prädikat "besonders wertvoll" verleiht, schreibt in ihrer Begründung: "Marc Rothemunds stimmige Adaption des gleichnamigen Tatsachenromans ist ein gelungenes Beispiel für eine Tragikomödie, die dabei hilft, den Blick zu weiten auf Schicksale, die in unserer unmittelbaren Umgebung geschehen und die wir dennoch kaum wahrnehmen. Auch die treffsicheren Dialoge, eine exzellente Musikauswahl und die souveräne Kameraarbeit tragen dazu bei, dass DIESES BESCHEUERTE HERZ sich seinen Platz in der Zuschauergunst wird erobern können - und das völlig zu Recht."



Ebenfalls am 21. Dezember startet Jan Zabeils Drama DREI ZINNEN in den deutschen Kinos. Aaron, seine französische Freundin Lea und deren Sohn Tristan könnten eine perfekte und harmonische Familie sein. Doch Aaron ist nicht Tristans leiblicher Vater. Und dieser hält nach wie vor den Kontakt per Telefon zu Tristan und zeigt, dass er auch weiterhin eine Rolle im Leben seines Sohnes spielen möchte. Ein gemeinsamer Urlaub in den Dolomiten soll die Drei nun zu einer richtigen Familie zusammen führen, was vor allem Aarons inniger Wunsch ist, der immer mehr die Nähe zu Tristan sucht. Ist dieser aber bereit, einen neuen Vater zu akzeptieren? "In der eindrucksvoll schönen wie auch bedrückenden Weite und Größe der Dolomiten- Landschaft baut sich ein spannendes und psychologisch konsequent inszeniertes Drama auf, das den Zuschauer emotional bis an die Grenze des Ertragbaren zu bringen vermag. Große schauspielerische Leistungen der drei Protagonisten gründen auf einem präzisen Drehbuch, das sich auf sparsame Dialoge beschränken kann. Dies auch, weil eine hervorragende Kamera mit eindrucksvollen Panoramen wie auch sensibler Nähe Bilder schafft, die auf viele Worte verzichten lässt." So schreibt die Jury über den Film, dem sie das Prädikat "besonders wertvoll" verleiht.



Für die Zeit zwischen den Jahren empfehlen FBW und FBW-Jugend Filmjury gemeinsam den Animationsfilm BAMSE - DER LIEBSTE UND STÄRKSTE BÄR DER WELT (Start: 28. Dezember), der sich mit ruhigem Erzähltempo und ruhigen Bildern schon an die jüngsten Kinofans richtet und, so die FBW-Jury, "von Freundschaft und gemeinschaftlicher Stärke" handelt, und auch davon, "wie schnell man sich ausgeschlossen fühlen kann". Das, so befindet die Jury, "funktioniert großartig, denn alle Figuren des Animationsfilmes sind echte Charaktere". Aufgrund seiner vorschulkindertauglichen Länge von 66 Minuten erzählt BAMSE "ein großes Abenteuer für ein junges Publikum". Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Film bereits für die allerjüngsten Kinoanfänger, "da der Film niedlich, süß und knuddelig ist".



In ihrem neuesten Film DIE SPUR (Start: 4. Januar) erzählt die polnische Regisseurin Agnieszka Holland eine Geschichte, die stilsicher zwischen verschiedenen Genres wandelt. Die unbequeme und charismatische Heldin ist Duszejko - eine Intellektuelle, die sich nach ihrer Pensionierung vom Dorfleben zurückgezogen hat und mit ihren Hunden allein an der Waldgrenze lebt. Zunächst still, dann immer energischer protestiert sie dagegen, wie dort mit den Tieren umgegangen wird - bis es zu einem tragischen und tödlichen Vorfall kommt. "Neben der Hauptdarstellerin Agnieszka Mandat agieren auch alle anderen Schauspieler inspiriert und glaubwürdig. Die Kameraarbeit ist außergewöhnlich gut und fängt die Atmosphäre des Ortes und der Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten gut ein. Agnieszka Holland hat hier einen im besten Sinne des Wortes merkwürdigen Film inszeniert." So schreibt die FBW-Jury über den Gewinnern des Silbernen Bären 2017 und vergibt das höchste Prädikat "besonders wertvoll".



Der erste englischsprachige Film des italienischen Regisseurs Paolo Virzi ist einer der heißen Anwärter auf die Golden Globes. Denn sowohl Helen Mirren als auch Donald Sutherland sind für ihre grandiose schauspielerische Leistung in DAS LEUCHTEN DER ERINNERUNG (Start: 4. Januar) nominiert. Mirren und Sutherland sind Ella und John. 60 Jahre sind sie nun schon zusammen und wissen: Ohne den Anderen ist ein Leben unmöglich. Still und ohne die erwachsenen Kinder zu informieren; erfüllen sie sich einen letzten Traum von einer gemeinsamen Reise der Erinnerung zu den Orten und Gegenden, wo sie glücklich waren. Und schon bald wird klar, dass es wahrscheinlich eine Reise ohne eine Rückkehr werden wird. Auch für die FBW-Jury ist die berührende Wirkung des Films untrennbar mit der Leistung der hochkarätigen Schauspieler verbunden. In ihrem Gutachten für das Prädikat "besonders wertvoll" schreibt sie: "Dass diese so unspektakuläre Reise für den Zuschauer zu einem fesselnden Ereignis wird, ist den beiden wunderbaren Schauspielern Helen Mirren und Donald Sutherland zu verdanken. Ihr Spiel ist eindrucksvoll glaubhaft und berührend."



