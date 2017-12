Hamburg (ots) -



Hans-Peter Kerkeling, 53, hat geheiratet. Das gibt der Entertainer diese Woche in GALA (Heft 1/2018, EVT 21.12.17) bekannt. Im Dezember 2016 hatte sich der Kolumnist des Magazins mit seinem Lebensgefährten verpartnert. Nachdem der Bundestag diesen Sommer die "Ehe für alle" beschlossen habe, habe er sich "vom Standesamt upgraden lassen" und "so richtig" geheiratet.



