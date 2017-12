Griechenland ist auf der Zielgeraden: Das Parlament hat den neuen Haushalt gebilligt. Damit sollen die milliardenschweren Hilfsprogramme enden, die im August auslaufen. Athen will wieder auf eigenen Beinen stehen.

Für den griechischen Regierungschef Alexis Tsipras bedeutet die Billigung des neuen griechischen Haushalts nichts weniger als den Anfang vom Ende der Finanzkrise - und die Befreiung Griechenland von der Vormundschaft der Geldgeber. "Wir überwinden eine schmerzhafte Zeit", sagte er während einer langen Rede vor dem Parlament am Dienstag in Athen. Die Abgeordneten bewilligten am Abend den Etat für das neue Jahr: 153 stimmten für den Haushalt 2018, 144 dagegen, wie das Parlamentspräsidium in Athen mitteilte.

Der Haushalt basiert auf einem prognostizierten Wirtschaftswachstum von rund 2,5 Prozent 2018 Griechenlands Parlament billigt Haushalt 2018nach einem angestrebten Plus von 1,6 Prozent im laufenden Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt soll von gut 181 Milliarden Euro auf 187,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr steigen.

Doch für die Griechen ist dieser lang ersehnte Moment des "Ausgangs aus dem Tunnel der Finanzkrise", wie die Regierung das Ende der Hilfsprogramme nennt, noch nicht sichtbar. Die Renten sollen erneut - zum fünfzehnten Mal seit 2010 - gekürzt werden. Die Übernachtungen in Hotels sollen je nach Kategorie zwischen einem und vier Euro pro ...

