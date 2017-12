Zürich (ots) -



Ab 1. Januar 2018 wird Elena Jasvoin (38), bisher Group Director Finance bei Ringier Axel Springer Media AG, das Führungsteam des Unternehmens als CFO verstärken.



Das Führungsteam ist das Management Board des Unternehmens und wird geleitet von CEO Mark Dekan.



Mark Dekan, CEO von Ringier Axel Springer Media AG: "Ich freue mich sehr, Elena Jasvoin als CFO und neues Mitglied unseres Führungsteams begrüssen zu dürfen. Unter Ihrer Führung wurden verschiedene Akquisitionen und Veräusserungen erfolgreich abgeschlossen. Sie hat in den vergangenen Jahren einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum unserer Gruppe geleistet. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit."



Das Führungsteam besteht neben Mark Dekan, aus Alek Kutela, CEO von Grupa Onet.pl, Jozsef Bayer, CEO von Ringier Axel Springer Hungary, Jovan Protic, Group Director Digital Publishing und COO von Grupa Onet-Ringier Axel Springer Polska, sowie Milan Dubec, CEO von Ringier Axel Springer Slovakia.



Bevor Elena Jasvoin im März 2016 zur Ringier Axel Springer Media AG kam, war sie seit 2013 als Managing Director und CFO bei Zeppelin Systems Russia & CIS tätig, wo sie den Bereich Anlagentechnik aufbaute und leitete. Zuvor war sie in diesem Unternehmen bereits in leitenden Funktionen tätig, u. a. als CFO bei Zeppelin Russia. Davor arbeitete sie in zahlreichen anderen Unternehmen, darunter Amtel Properties Development, Metro Cash & Carry sowie in der Beratung EY. Elena Jasvoin besitzt einen Executive MBA der IMD Lausanne und einen MBA der California State University



Über Ringier Axel Springer Media AG



Die Ringier Axel Springer Media AG wurde 2010 von der Schweizer Ringier AG und dem deutschen Unternehmen Axel Springer SE gegründet. Das Unternehmen ist in den Wachstumsmärkten Polen, Ungarn, Serbien, Slowakei, Estland, Lettland und Litauen mit einem breiten Spektrum an Mediendienstleistungen, das mehr als 165 Digital- und Printangebote umfasst, tätig. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Zürich und beschäftigt insgesamt rund 3100 Mitarbeitende.



