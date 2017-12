Wien - In den USA muss das Repräsentantenhaus wegen Verfahrensfehlern nochmals über die Steuerreform der Regierung Trump beraten und abstimmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Mehrheit gelte allerdings weiterhin als sicher.An den Anleihemärkten seien gestern sowohl in den USA als auch in der Eurozone deutliche Renditeanstiege verzeichnet worden. Amerikanische Marktteilnehmer schienen vor Jahresende vermehrt ihre Wetten auf eine weitere Kurvenverflachung aufzulösen. In der Eurozone hätten die Aussagen mehrerer Notenbanker (u.a. Weidmann), man solle bei der geldpolitischen Steuerung baldmöglichst auf unkonventionelle Maßnahmen verzichten, zum Anstieg beigetragen. Auch die Ankündigung der deutschen Finanzierungsagentur, im kommenden Jahr verstärkt am ultra-langen Ende der Zinskurve (30 Jahre) zu emittieren, sei eher negativ aufgenommen worden. Allerdings sollte das Ausmaß der Renditebewegungen aufgrund der sehr geringen Liquidität zu Jahresende nicht überbewertet werden. Mit erhöhter Volatilität sei in diesem Umfeld allerdings zu rechnen.

