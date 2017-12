An Weihnachten geben die Deutschen für das Festmahl Milliarden aus. Die Discounter schauten dabei lange in die Röhre - und kontern nun mit edlen Delikatessen. Ein Gerichtsurteil kommt Aldi dabei gerade recht.

Pünktlich zu den Einkäufen für den Weihnachtsschmaus hat der Discounter Aldi Süd einen juristischen Erfolg für sein Dessertangebot erstritten. Das von der Supermarktkette verkaufte "Champagner Sorbet" schmecke nach Champagner und dürfe deswegen auch so heißen, urteilte der Europäische Gerichtshof am Mittwoch in Luxemburg. Das Dessert verfüge über Geschmackseigenschaften, die im Wesentlichen dem Champagner zugeschrieben werden.

Die noble französische Schutzvereinigung für Champagnerhersteller, das Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, wollte Aldi Süd den Verkauf des Sorbets verbieten lassen. Es enthält zwölf Prozent Champagner. Die Menge des Schaumweins im Sorbet sei für sich genommen ein wichtiger, aber kein hinreichender Gesichtspunkt, urteilten die Richter. Eine endgültige Entscheidung in dem Rechtsstreit überließen sie deutschen Gerichten.

Dass Aldi mit Champagner um Kunden wirbt, passt ins Bild. Zu Weihnachten schwappt auch wieder eine Flut edler Delikatessen in die Regale von Aldi, Lidl und Co. Der "kleine Luxus" zum Fest hat sich für die Discounter zum großen Geschäft entwickelt.

"Die Vorweihnachtszeit ist inzwischen auch für Discounter die wichtigste Zeit im Jahr", sagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...