Paris - Die Reformpolitik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron trägt offenbar erste Früchte: Das Wachstum dürfte in diesem Jahr bei 1,9 Prozent liegen - das wäre der höchste Stand seit 2011, wie das Statistikamt Insee am Dienstagabend in Paris mitteilte.

Zudem rechnet die Behörde bis Mitte des kommenden Jahres mit einem leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Insee begründet die guten Konjunkturaussichten vor allem mit der gestiegenen Zuversicht der Unternehmenschefs: Das Investitionsklima war im November auf das höchste Niveau seit 2008 gestiegen. Hinzu kommen gute Produktions- ...

