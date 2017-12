München (ots) - Unterföhring, den 19. Dezember 2017. Der Jahresrückblick von maxdome ba-siert auf den millionenfachen Abrufen der maxdome-Nutzer aus ganz Deutschland und zeigt damit, was die Kunden wirklich am liebsten ausgewählt haben. Action-Kino aus Hollywood mit Filmen wie "Rogue One: A Star Wars Story", "Transfor-mers: Ära des Untergangs" oder "Spider-Man: Homecoming" steht bei den maxdome-Nutzern ebenso hoch in der Gunst wie die oscarprämierten Filme "La La Land" oder "Passengers". Der erfolgreichste Titel aus Deutschland ist gleich-zeitig maxdomes erste Eigenproduktion "jerks", die zu den Kritikerlieblingen des Jahres gehört und bereits einige Preise abgeräumt hat.



Die Top 10 maxdome Filme 2017 im Monatspaket: 1. Avatar -Aufbruch nach Pandora 2. Jack Ryan: Shadow Recruit 3. Transformers: Ära des Untergangs 4. World War Z 5. Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1 6. Jack Reacher 7. 96 Hours 8. Pain & Gain 9. Sabotage 10. Teenage Mutant Ninja Turtles



Top 10 Serien 2017 im Monatspaket:



1. The Big Bang Theory 2. Grey's Anatomy 3. The 100 4. jerks. 5. Black Sails 6. Quantico 7. The Royals 8. Limitless 9. 2 Broke Girls 10. Prison Break



Die Top 10 Filme 2017 im maxdome Store:



1. Passengers 2. Spider-Man: Homecoming 3. Arrival 4. John Wick: Kapitel 2 5. La La Land 6. Rogue One: A Star Wars Story 7. Jack Reacher: Kein Weg zurück 8. Pirates of the Carribean- Salazars Rache 9. Ich - Einfach unverbesserlich 3 10. Guardians of the Galaxy Vol. 2



Die Top 10 Serien 2017 im maxdome Store:



1. Game of Thrones 2. Grey's Anatomy 3. The Big Bang Theory 4. The Vampire Diaries 5. Empire 6. Prison Break 7. Westworld 8. Sherlock 9. Homeland 10. The Walking Dead



Bildmaterial senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.



Pressekontakt maxdome:



Vanessa Frodl



Tel.:- +49 [89] 95 07- 88 37 vanessa.frodl@maxdome.de



maxdome GmbH



Ein Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Medienallee 7 D-85774 Unterföhring



OTS: maxdome newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78990 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78990.rss2