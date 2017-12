NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FedEx nach Quartalszahlen von 272 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Logistiker habe mit dem bereinigten Gewinn je Aktie die hohen Erwartungen übertroffen und zudem die Unternehmensziele erhöht, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundlage dafür sei das robust laufende Express-Geschäft./ajx/la

Datum der Analyse: 20.12.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US31428X1063

AXC0120 2017-12-20/11:47