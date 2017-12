München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische erhält von der AMC Finanzmarkt GmbH Awards für die "beste Versicherer-Website des Jahres 2017" sowie für "Nachhaltige Kundenorientierung". Bei der AMC handelt es sich um ein Netzwerk der Assekuranz und ihrer Partner.



"Diese Auszeichnungen erfüllen uns mit Stolz", sagt Martin Gräfer, Vorstand der Bayerischen. "Es freut uns ungemein, dass die Website der Bayerischen zu den besten und innovativsten der gesamten Branche gehört. Aber wir sind mit dem Ergebnis noch nicht zufrieden und werden hier im nächsten Jahr nochmals deutlich nachlegen. Es geht weniger um Digitalisierung als um konsequente Kundenorientierung. Gemeinsam mit unserem Partner der sum.cumo AG arbeiten wir bereits an der nächsten Generation unseres Online-Auftritts und freuen uns schon sehr auf unseren Relaunch in 2018. Dabei treiben uns nicht nur die Präsentation von Produkten und bessere Prozesse, wir wollen unsere Leistungen passgenau auf Bedarf und Wünsche unserer Kundengruppen ausrichten. Da haben wir noch viel Verbesserungspotential."



Der AMC bewertet seit 1996 in seiner Studie einmal im Jahr die Auftritte der deutschen Erstversicherungen im Internet. 126 Websites wurden diesmal auf den Prüfstand gestellt und unter Berücksichtigung von sieben Hauptbereichen (Unternehmenspräsentation, Dialog und Kontakt, Leistungsspektrum, Beratungsleistung, Vertrieb, Service, User Experience) mit 90 Unterkriterien analysiert. Nur 23 Versicherer haben die Bewertung "TOP-Website" bekommen - zu den Preisträgern darf sich auch die Bayerische zählen.



Der Award zur "Nachhaltigen Kundenorientierung in der Assekuranz" basiert auf einer unabhängigen Kundenbefragung, die der AMC und sein Partner ServiceValue jährlich durchführen. Der Auszeichnung liegen tiefgehende Untersuchungen von rund 7.000 Verbraucherurteilen und 87 Versicherungsgesellschaften zugrunde.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben in einer aktuellen umfangreichen Unternehmensanalyse erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



