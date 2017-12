Zürich (ots) -



Die deutsche High-End-Industrie ist weiterhin ein

überdurchschnittlicher Wachstums- und Innovationstreiber und ein

bedeutendes Segment der deutschen Wirtschaft. Trotz des unsicheren

internationalen Umfelds übertraf das Ergebnis 2016 mit 6 Prozent

Wachstum alle Erwartungen. Seit 2010 ist das Segment um 46 Prozent

gewachsen. Um diesen Erfolg fortzusetzen, muss die High-End-Industrie

vor allem neue branchenübergreifende Partnerschaften suchen, um

Marken- und Erlebniswelten kreativ zu verbinden und so den

(digitalen) Kunden zu erreichen und ihm Mehrwert zu bieten. Zu diesem

Ergebnis kommen die Experten von Roland Berger und der Vereinigung

Meisterkreis in ihrem neuen Branchenmonitor "Zwischen Hochtechnologie

und Handwerkskunst".



"Die deutsche High-End-Industrie wächst rasant und generiert eine

bedeutende Wertschöpfung im In- und im Ausland. Zudem schafft sie

zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze", beobachtet Clemens

Pflanz, Vorsitzender vom Meisterkreis. "Auch für die Zukunft erwarten

wir, dass sich dieser Wachstumstrend weiter entwickeln und sogar

verstärken wird."



Position Schweiz



"Auch in der Schweiz wächst die Bedeutung des Segments für

spezifische High-End-Produkte kontinuierlich", sagt Matthias Hanke,

Managing Partner von Roland Berger in Zürich.



2016 wurden die teilweise zweistelligen Wachstumsraten der

Vorjahre nur knapp verpasst, doch das Segment ist mit 6 Prozent nach

wie vor deutlich schneller gewachsen als die gesamte deutsche

Wirtschaft. Damit trotzt die High-End-Industrie dem herausfordernden

internationalen Umfeld, das durch geringeres Wachstum in China,

Terroranschläge, Währungsschwankungen, Brexit und Sanktionen gegen

Russland geprägt ist.



"Die Begeisterung nationaler und internationaler Kunden für

hochwertige Produkte "Made in Germany" ist ungebrochen;

aussergewöhnliche Qualität gepaart mit ansprechendem Design ziehen",

sagt Richard Federowski, Partner von Roland Berger. Insbesondere die

Bereiche Automobil (+8%), Interieur (+7%) sowie Audio und Video (+6%)

konnten überzeugen und legten im vergangenen Jahr stark zu.



"Die Branche ist in einer Position der Stärke, doch sie muss sich

dennoch neu erfinden und ihr Geschäftsmodell auf Innovationen mit

Mehrwert für den Kunden ausrichten", mahnt Federowski. Denn: "Sie ist

einerseits der handwerklichen Tradition verpflichtet. Andererseits

kann sie sich dem Fortschritt- insbesondere der immer stärkeren und

schnelleren Vernetzung und den veränderten Kundenwünschen - nicht

entziehen."



Daher wird es in den kommenden Jahren zentrale Aufgabe sein, die

immer anspruchsvolleren Kunden mit neuen Angeboten sowie

gesamtheitlichen Marken- und Erlebniswelten zu begeistern. "Impulse

für diesen Umbruch werden künftig immer öfter auch von aussen

kommen", sagt Pflanz. Darum gilt es, über Branchengrenzen hinweg zu

denken, aktiv den Austausch mit komplementären Branchen zu suchen und

neue Partner zu gewinnen. Solche Partnerschaften bieten interessante

Möglichkeiten, personelle Kompetenzen zu bündeln, neue Kunden und

Vertriebskanäle zu erschliessen oder durch Imagetransfer zu

profitieren. Vor allem aber schaffen sie die Voraussetzungen für

Wissenstransfer - etwa im Rahmen gemeinsamer Produktentwicklungen.

"Hier liegen neue Geschäftschancen, die in Zukunft den

Unternehmenserfolg entscheidend beeinflussen werden", ist Federowskis

Fazit.



