BERLIN (Dow Jones)--Sie soll Unternehmen in der Europäischen Union vor staatlich geförderten Dumpingpreisen beispielsweise bei Produkten aus China schützen: Die erneuerte Antidumping-Verordnung der Europäischen Union, die am Mittwoch in Kraft trat. Sie ist nach Einschätzung des Bundeswirtschaftsministeriums ein "wirksames und modernes handelspolitisches Schutzinstrumentarium" gegen unfaire Handelspraktiken von Nicht-EU-Ländern.

"Unverzerrter internationaler Handel ist für unsere Unternehmen überlebenswichtig", erklärte Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries. Davon hänge die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Industriestandorte und ihrer Arbeitsplätze ab. "Mit dem neuen Instrumentarium können wir Fälle von schädigendem Dumping identifizieren und abwehren", sagte die SPD-Politikerin.

Länder, wie zum Beispiel China, die bislang als Nicht-Marktwirtschaftsstaaten gelistet waren, werden nach Angaben des Ministeriums künftig nicht mehr statisch festgeschrieben, sondern gemäß ihrem tatsächlichen marktwirtschaftlichen Entwicklungsstand sowie branchenweise behandelt. Das erlaube künftig eine differenziertere Bewertung.

