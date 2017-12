Die Börsenblogger um 12: DAX-Anleger müssen sich weiter gedulden, die Deutsche Post liebt die Weihnachtszeit

Während man sich an der Wall Street über Steuergeschenke der US-Regierung freut, kommt im DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) am Mittwoch keine besonders gute Stimmung auf. Dabei hatte es zu Beginn der Woche angesichts eines Kursfeuerwerks im Hinblick auf die Jahresend- bzw. Weihnachtsrallye noch so gut ausgesehen. Vielleicht müssen wir für eine Fortsetzung der Rekordjagd bis 2018 warten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 13.194

MDAX +0,1% 26.381

TecDAX -0,4% 2.551

SDAX +0,2% 11.886

Euro Stoxx 50 -0,4% 3.567

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004) , Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und Linde (WKN: A2E4L7 / ISIN: DE000A2E4L75). Dabei profitiert die Deutsche-Post-Aktie unter anderem von der guten Stimmung unter den Paketzustellern zur Weihnachtszeit. Schließlich gibt es eine Menge Pakete auszuliefern. Ein Grund, warum der US-Konkurrent FedEx (WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063) seine Prognose angehoben und damit dazu beigetragen hat, dass die Deutsche-Post-Aktie auf ein neues Rekordhoch klettern konnte. Interessant ist auch der Blick auf den Schweizer Industriekonzern und Siemens-Konkurrenten ABB (WKN: 919730/ ISIN: CH0012221716). Bei ABB tut sich in diesen Tagen einiges.

