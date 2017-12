Im Bereich der 1,3375 kam es zu neuen Käufen und so konnte sich der GBP/USD erholen, so dass die Bullen einen weiteren Versuch unternehmen die 1,3400 zu überwinden. GBP/USD erreicht neues 2-Tagehoch Heute gibt es keine wichtigen Wirtschaftsdaten und so folgt die Kursentwicklung des Paares der Entwicklung der Treasury Anleihenrenditen, während der Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...