BARCELONA (dpa-AFX) - Die vorgezogene Parlamentswahl in der spanischen Konfliktregion Katalonien findet an diesem Donnerstag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Innenministerium in Madrid werde beim Urnengang rund 15 000 Polizeibeamte auf Patrouille schicken, berichtete Medien am Mittwoch unter Berufung auf die Zentralregierung von Ministerpräsident Mariano Rajoy.

Die Neuwahl war von Madrid Ende Oktober ausgerufen worden, nachdem die Regionalregierung von Carles Puigdemont am 1. Oktober zunächst ein von der Justiz verbotenes Unabhängigkeitsreferendum abgehalten und danach den Prozess zur Loslösung von Spanien eingeleitet hatte. Rajoy setzte deshalb die Regierung in Barcelona ab und stellte die Autonome Gemeinschaft unter Zwangsverwaltung. Die reguläre Legislaturperiode wäre in Katalonien bis 2019 gelaufen.

Am Donnerstag wolle Madrid alle 2702 Wahllokale durch Beamte beobachten lassen, schrieb die Nachrichtenagentur Europa Press. Es gebe auch Vorkehrungen, um Sabotageaktionen und Cyberangriffe zu verhindern, hieß es. Den Berichten zufolge sollen rund 10 000 Angehörige der katalanischen Polizei Mossos d'Esquadra sowie rund 5000 Beamte der staatlichen Polizeieinheiten Policia Nacional und Guardia Civil mobilisiert werden. Bei der Katalonien-Wahl im Herbst 2015 hatte Madrid nur rund 600 Staatspolizisten entsandt./er/DP/jha

