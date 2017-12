Baden-Baden (ots) - Eine starke Partnerschaft hat sich bewährt:

HLX Touristik produziert und vermarktet für mindestens zwei weitere

Jahre Lufthansa Holidays. Im Mai 2015 hatte die Zusammenarbeit

zwischen dem Portal und Deutschlands größter Fluglinie begonnen -

eine Erfolgsstory. Die attraktiven Pauschalreisen von Lufthansa

Holidays werden auf lufthansaholidays.com, LH.com, über zahlreiche

Online-Portale und neuerdings auch in ausgewählten Reisebüros

verkauft. Neben Lufthansa Holidays betreibt HLX für die

Lufthansa-Gruppe seit 2016 auch die Urlaubsplattform Swiss Holidays

und - seit Frühjahr 2017 - auch SunExpress Holidays.



Fast 100 000 Urlauber haben bis jetzt über Lufthansa Holidays ein

Pauschalarrangement inklusive Lufthansa-Flug gebucht - und dabei vom

brillanten Service der einzigen Fünf-Sterne-Airline Europas und deren

Vielfliegerprogramm Miles & More profitiert.



Insgesamt lassen sich bei Lufthansa Holidays Urlaubs-Pakete zu

mehr als 160 Lufthansa-Group-Zielen in 24 Ländern buchen. Ein ganz

besonderer Service bietet das eigens eingerichtete Service Team:

Unter der Telefon Nummer +49 (0) 234 961 036 26 können Urlauber auch

Pauschalpakete mit Business- oder First Class-Flügen ordern.



Über Lufthansa Holidays: Lufthansa Holidays ist eine Marke der HLX

Touristik GmbH. Das in Baden-Baden ansässige Unternehmen kombiniert

mittels der Player-Hub-Technologie von peakwork in Echtzeit Reisen

und zeigt dann jeweils den besten aktuell verfügbaren Preis an.

Hauptgesellschafter ist Karlheinz Kögel, der 95 Prozent der

Firmenanteile besitzt. Die restlichen fünf Prozent hält Ralf Usbeck,

Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender der peakwork AG.





