Ein Vorbild für die Maschine gab es nicht. Im Prinzip handelt es sich um eine integrierte Zelle, in der zwei Roboter Kartons mit innenliegenden Kunststoffbeuteln für das Befüllen vorbereiten und nach dem Befüllen transportfertig verschließen.

Entstanden ist die Beutel-Verschließmaschine im Rahmen eines Förderprojektes. Mit der neuartigen Idee gewann ASA die Euronorm, Berlin, als Partner, die für das Projekt Fördermittel aus dem Zentralen Investitionsprogramm des Mittelstandes, ZIM, zur Verfügung stellte. Im Mittelpunkt der Entwicklung stand ein Verfahren zum Raffen von Beuteln. Das ist von Hand einfach, auf Dauer für das Personal jedoch anstrengend aber vor allem oftmals gesundheitsgefährdend, insbesondere wenn pulvrige Materialien, wie beispielsweise Pigmente, abgefüllt werden.

Feldtest in der Farben- und Lackindustrie

Mit der ASA-Zelle wird eine wegen der Partikelemissionen bis dahin gesundheitsbelastende Arbeit automatisiert. Luftführung und Absaugung wurden so ausgelegt, dass es außerhalb der Zelle keine Belastung mit Partikeln gibt und somit zusätzlich ein schonendes Arbeitsumfeld geschaffen wird.

Eineinhalb Jahre Entwicklungszeit investierte ASA in das Vorhaben und ging einige Zeit später dann in einen Feldtest bei einem führenden Unternehmen in der Farben- und Lackindustrie. Die Verpackungsart "Beutel im Karton" wird insbesondere bei Teilentnahmen in der Praxis geschätzt. Klar definierte Schnittstellen des ASA-Maschinenkonzeptes lassen eine schrittweise Automatisierung von vorhergehenden oder nachfolgenden Arbeitsschritten zu. So lässt sich die Anlage vergleichsweise einfach an steigende Verpackungsvolumen anpassen und Verpackungseinheiten mit anderen Inhalten verarbeiten.

Die Anlage bewährte sich und absolvierte erfolgreich zunächst an einem Silo einen 100-Tage-Test. Nach und nach wurden in Summe fünf Silos in einen automatisierten ...

