FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücktritt von Innogy-Chef Peter Terium hat Mehrheitsaktionär RWE seiner Ökostrom-Tochter den Rücken gestärkt. RWE teile die Auffassung des Innogy-Aufsichtsrats, der die vom Innogy-Vorstand verfolgte Unternehmens- und Finanzstrategie zwar grundsätzlich begrüßte, gleichzeitig aber die Notwendigkeit eines höheren Stellenwertes der Kostendisziplin und einer fokussierten Wachstums- und Investitionsstrategie hervorhob, erklärte der DAX-Konzern, der mit 76,8 Prozent an Innogy beteiligt ist. RWE sehe gute Zukunftsperspektiven für die Innogy SE, die als reine Finanzbeteiligung der RWE AG ihr operatives Geschäft selbstständig steuert.

Das MDAX-Unternehmen hatte am Vorabend überraschend den sofortigen Rücktritt seines Vorstandschefs Terium verkündet. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Personalvorstand Uwe Tigges den Vorstandsvorsitz interimistisch übernehmen. Terium war seit 2003 in verschiedenen Positionen bei RWE tätig. 2012 wurde er Vorstandsvorsitzender der RWE AG, vier Jahre später übernahm er den Vorstandsvorsitz der Innogy SE. Im Oktober 2016 brachte der DAX-Konzern Innogy an die Börse.

Innogy musste vor kurzem wegen der anhaltenden Probleme der britischen Tochter Npower die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr kassieren und rechnet für nächstes Jahr mit einem leicht geringeren Gewinn. Die Aktie sackte daraufhin am Markt deutlich ab.

December 20, 2017 05:35 ET (10:35 GMT)

