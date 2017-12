Icertis landet Auftrag mit Reisekostenmanagement-Anbieter und ersetzt ungleiche vorhandene Systeme mit intuitiver, unternehmensweiter Contracting-Lösung



Bellevue, Washington (ots/PRNewswire) - Icertis (https://www.icertis.com/), führender Anbieter von Vertragsmanagement in der Cloud für Unternehmen, gab heute bekannt, dass Lufthansa AirPlus, ein führender Anbieter von Zahlungslösungen für das tägliche Management von Geschäftsreisen, die Icertis Contract Management (ICM) Plattform (https://www.icertis.com/contract-lifecycle-management-platform/) als Vertragsgrundlage für die digitale Umgestaltung der globalen Vertriebsaktivitäten von AirPlus ausgewählt hat.



Da Verträge für den Handel von grundlegender Bedeutung sind, ist die ICM-Plattform ein fester Bestandteil im Rahmen der Anstrengungen von AirPlus, seinen Lead-to-Cash-Prozess umzugestalten, um auf dem schnelllebigen Finanzdienstleistungsmarkt ein offensiveres Wettbewerbsverhalten an den Tag zu legen. Die ICM-Plattform wird die Vertragsumsetzungsgeschwindigkeit für das Außendienstteam des Unternehmens erhöhen, die Betriebskosten senken, globale Compliance sicherstellen und die Zeit bis zur Umsatzrealisierung verkürzen.



"Die Icertis Contract Management Plattform wird einen Prozess beschleunigen, der früher Wochen dauerte, wodurch die Umsatzrealisierung verbessert, die Effizienz gesteigert und unsere Kundenzufriedenheit verbessert werden", sagte Spencer Hanlon, Chief Operating Officer von AirPlus International. "Die ICM-Plattform gibt unserem Team eine intelligente, unternehmensweite Lösung an die Hand, mit der sich unsere Geschäftsbeziehungen optimieren und die Zeit bis zur Umsatzrealisierung verkürzen lassen."



AirPlus, das für 49.000 Kunden in 60 Ländern jährlich 167 Millionen Transaktionen über eingerichtete Konten, Firmenkarten und virtuelle Konten abwickelt, hat sich für Icertis aufgrund seiner starken Erfolgsbilanz in Bezug auf schnelle Implementierung, einfache Handhabung und branchenführende Sicherheits- und Compliance-Funktionen entschieden. Die Unterstützung von Icertis für mehrere Sprachen und regionsbasierte Workflow-Varianten ermöglicht es AirPlus, die Einhaltung von Vorschriften umfassend und auf globaler Ebene sicherzustellen.



"Wir freuen uns außerordentlich AirPlus, ein Unternehmen, das seit über 25 Jahren das Reisemanagement verändert, zu unseren Kunden zu zählen", sagte Samir Bodas, CEO und Mitbegründer von Icertis. "Wenn führende Unternehmen wie AirPlus die Zeit bis zur Umsatzrealisierung verkürzen wollen, liegt der Schlüssel in der Digitalisierung ihrer geschäftlichen Grundlage. Wir freuen uns darauf, mit AirPlus gemeinsam an der Neugestaltung seines Vertragsmanagement zu arbeiten, um so die Kundeninteraktionen im digitalen Zeitalter zu optimieren."



Weitere Informationen zu Icertis finden Sie unter www.icertis.com.



Informationen zu Icertis



Icertis, der führende Anbieter beim Vertragsmanagement in der Cloud für Unternehmen, löst die schwierigsten Probleme des Vertragsmanagements auf der am einfachsten zu verwendenden Plattform. Icertis hilft Unternehmen dabei, sich bezüglich ihrer Geschäftsgrundlagen neu aufzustellen und sorgt für Compliance, verbessert die Verwaltungspraxis, mindert die Risiken und steigert die Benutzerproduktivität und somit auch den Nettoprofit. Die ICM-Plattform (Icertis Contract Management) wird für die Verwaltung von über 3,5 Mio. Verträgen in über 40 Sprachen und mehr als 90 Ländern von über 1 Mio. Benutzern in Unternehmen wie 3M, Abbvie, Cognizant, Daimler und Microsoft genutzt. Mit seinen intelligenten Arbeitsabläufen und integrierten Analysen bietet ICM kontinuierliche Vertragseinblicke und ein erstklassiges Vertragsmanagement. Weitere Informationen finden Sie unter www.icertis.com.



Informationen zu AirPlus International



AirPlus ist ein führender internationaler Anbieter von Lösungen für das tägliche Management von Geschäftsreisen. Mehr als 49.000 Firmenkunden setzen bei der Bezahlung und Auswertung ihrer Geschäftsreisen auf AirPlus. Unter der Marke AirPlus International werden die Produkte und Dienstleistungen weltweit vertrieben. Der AirPlus Company Account ist das erfolgreichste Abrechnungskonto innerhalb des UATP. Weitere Informationen finden Sie unter www.airplus.com.



Medienkontakt bei Icertis Bryan Gibbs Barokas Public Relations für Icertis icertis@barokas.com 973-713-4709



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20160902/403987LOGO



OTS: Icertis newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122107 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122107.rss2