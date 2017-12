In japanischen Atomkraftwerken wurden Materialien verbaut, die vom Datenskandal bei Mitsubishi Materials betroffen sind. Sicherheitsbedenken sieht der Betreiber nicht. Das Hochfahren eines Reaktors wurde aber verschoben.

Der japanische Versorger Kansai Electric Power hat eigenen Angaben zufolge in zwei Atomkraftwerken bei wichtigen Sicherheitsvorkehrungen Materialien mit möglicherweise gefälschten Produktdaten verbaut. Untersuchungen hätten ergeben, dass Gummidichtungen einer Einheit des vom Daten-Skandal betroffenen Konzerns Mitsubishi Materials dutzendfach in den Meilern in Ohi und Takahama eingesetzt worden seien, sagte ein Firmensprecher am Mittwoch und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Es bestünden aber keine Bedenken bezüglich der ...

