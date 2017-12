Philip Lane ist Ökonomieprofessor und Präsident der irischen Notenbank. Er hat beste Chancen auf einen Top-Job in der Europäischen Zentralbank (EZB) - vielleicht sogar auf die Nachfolge von Mario Draghi.

Aus seinem Büro in der Notenbank kann Philip Lane den irischen Boom in Echtzeit verfolgen. Am Südufer des Flusses Liffey entstehen neue Büroblöcke - in einer Geschwindigkeit, die erklärt, warum Irlands Wirtschaft in diesem Jahr um beinahe fünf Prozent wachsen wird. In seinem Büro wird Gouverneur Lane allerdings auch täglich daran erinnert, wie schmerzlich ein Boom enden kann.

Das Gebäude mitten im Dubliner Finanzdistrikt sollte ursprünglich von Mitarbeitern der Anglo Irish Bank bezogen werden. Doch die Skandalbank ging vor dem Richtfest pleite - und löste mit ihrem Bankrott die irische Finanzkrise aus. Die Geschichte des Gebäudes sieht Lane als "ständige Erinnerung, dass wir hier wachsam sein müssen".

Lane wird künftig nicht nur die Wirtschaftsentwicklung Irlands aufmerksam verfolgen, sondern die gesamte Euro-Zone im Blick behalten. Denn der 48-Jährige wird als Kandidat für praktisch alle Posten gehandelt, die in der Europäischen Zentralbank (EZB) in den kommenden Jahren zu vergeben sind - auch für die Nachfolge von EZB-Präsident Mario Draghi, dessen Amtszeit Ende Oktober 2019 endet.

Derzeit überlegt die irische Regierung, Lane für die Nachfolge des portugiesischen EZB-Vizepräsidenten Vítor Constâncio ins Rennen zu schicken. Im März wollen die EU-Staats- und -Regierungschefs über die Nachfolge des nach acht Jahren regulär aus dem Amt scheidenden Portugiesen entscheiden. Spanien beansprucht den Job für sich, weil sich das Land bei den Euro-Spitzenjobs unterrepräsentiert fühlt. "Ich bin überzeugt, dass Spanien bald an Gewicht gewinnt", unterstrich Wirtschaftsminister Luis de Guindos gerade erst: "Der nächste Posten, der in der EZB frei wird, steht Spanien zu." De Guindos möchte gerne selbst nach Frankfurt wechseln. Manche stören sich aber daran, dass mit ihm ein amtierender Minister in das Direktorium der EZB wechseln würde, die von der Politik eigentlich unabhängig sein soll.

Träte Lane an, hätte er deshalb durchaus eine Chance auf den Posten, zumal Irland gerade der Zuschlag für die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (Eba) im Losverfahren entging. So funktionieren Postenbesetzungen in Europa: Regierungen machen Listen mit verpassten Chancen, um beim nächsten Mal umso stärkere Ansprüche anzumelden.

Ebenso einflussreich wäre Lane auf dem Posten des EZB-Chefökonomen, der die geldpolitische Strategie und die zinspolitischen Entscheidungen der Währungshüter inhaltlich vorbereitet und dadurch maßgeblich prägt. Der Job, den derzeit der Belgier Peter Praet innehat, wird im Mai 2019 frei - ein halbes Jahr bevor die Nachfolge von Draghi ansteht. Besetzte de Guindos als Vertreter der Südländer den Vize-Posten und Lane als Vertreter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...