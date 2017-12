Essen - Die Datenagenda ist heute weitgehend impulslos, so die Analysten der National-Bank AG.Die Daten zum US-Immobilienmarkt dürften die weiter robuste Entwicklung untermauern. Die gestrigen Daten zu den Baubeginnen hätten derweil einmal mehr untermauert, dass der private Bausektor in guter Form sei. Aus Sicht der Analysten würden die Rahmenbedingungen für den US-Immobilienmarkt weiter gut bleiben: Die US-Haushalte würden von einem starken Zuwachs der Lohnvolumina und den niedrigen Zinsen profitieren. Vor dem Hintergrund der auch politikbedingten Zunahme der Wachstumsdynamik und der weiterhin sehr geringen Zinssätze in Kombination mit niedrigen Risikoprämien sollten die Hauspreise weiter im Aufwärtstrend verbleiben. Aus Sicht der Analysten dürfte dies auch auf Sicht der nächsten Jahre so bleiben.

