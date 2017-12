Bonn - Der EZB-Rat hat auf seiner Dezember-Sitzung die Leitzinsen erwartungsgemäß unverändert belassen, so die Analysten von Postbank Research.Zudem habe EZB-Präsident Draghi in der anschließenden Pressekonferenz bestätigt, dass der Rat an seiner Entscheidung vom Oktober festhalte, das monatliche Volumen des Anleiheankaufprogramms ab Januar 2018 auf 30 Mrd. Euro zu verringern, die Laufzeit des Programms aber im Gegenzug bis mindestens September 2018 zu verlängern. Darüber hinaus sei die Aussage erneuert worden, wonach die EZB bei einer ungünstigen Entwicklung bereit wäre, das Ankaufvolumen wieder zu erhöhen.

