Aktuell sind in der Schweiz über 98% der VW-Modelle und 95% über

alle Marken mit dem EA189 Dieselmotor mit dem Softwareupdate

ausgestattet. Somit wurde das Ziel, den Rückruf bis Ende 2017

abgeschlossen zu haben, defacto erreicht.



Rund zwei Jahre nach Bekanntwerden der Dieselthematik kann die

AMAG den Rückruf grundsätzlich als weitgehend bewältigt betrachten.

Für alle betroffenen Modellvarianten gibt es ein Softwareupdate. Die

AMAG hat alle rund 175'000 Kunden zu einem kurzen Werkstattbesuch

eingeladen. Die grosse Mehrheit hat diese Einladung angenommen,

einige wenige jedoch trotz mehrfachen Einladungen noch nicht.

Grundsätzlich kann heute aber attestiert werden, dass die

Rückrufaktion erfolgreich war. Am Ziel, 100% Umrüstungen zu

erreichen, hält die AMAG fest.



Die Reaktionen aus dem Handel sowie von Kundenseite sind durchweg

positiv. Bisherige Rückmeldungen zeigen, dass die Updates

grundsätzlich reibungslos verlaufen und die Kunden, die die Massnahme

bereits durchgeführt haben, mit der technischen Lösung zufrieden sind

und keine nachgelagerten Beanstandungen haben.



Vor diesem Hintergrund geht die Volkswagen AG nicht davon aus,

dass die Updates für vereinzelt von Kunden berichtete Probleme

ursächlich sind. Nichtsdestotrotz haben zumindest einige Kunden

Bedenken darüber geäussert, ob die Updates Auswirkungen auf die

Dauerhaltbarkeit mancher Komponenten haben. Deshalb will die

Volkswagen AG resp. ihre Marken mit vertrauensbildenden Massnahmen

das Zutrauen der Kunden in die technischen Massnahmen/die Updates

stärken. Mit den vertrauensbildenden Massnahmen sagen die Marken

ihren Kunden zu, dass sie eventuelle Beschwerden, die im Zusammenhang

mit dem Update an Fahrzeugen mit Dieselmotoren des Typs EA189 stehen

und bestimmte Teile des Motor- und Abgasreinigungssystems betreffen,

aufgreifen werden. Diese Zusage gilt grundsätzlich für Fahrzeuge, die

regelmässig gewartet wurden und für einen Zeitraum von 24 Monaten

nach Durchführung des Updates und bis zu einer Gesamtlaufleistung des

Fahrzeuges von max. 250.000 km bei Inanspruchnahme der

vertrauensbildenden Massnahme (je nachdem, welches Kriterium früher

greift). Die offiziellen Servicepartner wissen Bescheid.



Mit dem Softwareupdate haben die Kunden heute ein absolut

konformes Fahrzeug, das mit dem Softwareupdate von den

Diesel-Forschungserkenntnissen der letzten Jahre profitieren kann.

Die zuständigen Regulierungsbehörden haben die technischen

Massnahmen/Updates für sämtliche betroffenen EA 189 Fahrzeuge

freigegeben. Sie haben bestätigt, dass mit der Umsetzung der

Massnahmen keine Verschlechterungen hinsichtlich CO2-Emissionswerten,

Treibstoffverbrauch, Motorleistung und Drehmoment sowie

Geräuschemissionen verbunden sind. Darüber hinaus hat die

Volkswagen-Gruppe immer wieder erklärt, dass sich die Updates nicht

negativ auf die Dauerhaltbarkeit des Motors und seiner Komponenten

auswirken. Die Behörden stimmen darin überein, dass es keine

nachteiligen Auswirkungen auf die Dauerhaltbarkeit des

Emissionskontrollsystems gibt.



