Die Geschäftsleitung der Wiener Börse AG hat am 20. Dezember 2017 beschlossen, dass aufgrund von Umstellungsarbeiten im Handelssystem Xetra im Zusammenhang mit der bevorstehenden MiFID II Implementierung mit Ablauf des 29. Dezember 2017 sämtliche im Handelssystem Xetra befindliche Aufträge für erloschen erklärt werden. Die Aufträge können von den Börsemitgliedern am 2. Jänner 2018 ab 08:00 Uhr Wiener Zeit in das Handelssystem Xetra neu eingegeben werden.

