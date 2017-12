IRW-PRESS: Petroteq Energy Inc: PetroBLOQ, Tochtergesellschaft von Petroteq, meldet Mitgliedschaft bei Hyperledger

PetroBLOQ, Tochtergesellschaft von Petroteq, meldet Mitgliedschaft bei Hyperledger

Entwickler von Blockchain-basierter Öl- und Gas-Lieferkettenmanagement-Plattform tritt Konsortium zur Weiterentwicklung branchenübergreifender Blockchain-Technologien bei

Studio City (Kalifornien), 20. Dezember 2017. Petroteq Energy Inc. (TSX-V: PQE, OTCQX: PQEFF, Frankfurt: PQCF) (das Unternehmen), ein Unternehmen, das auf die Entwicklung und Umsetzung eigener Technologien fokussiert ist, meldete heute, dass seine Tochtergesellschaft PetroBLOQ als neuestes Mitglied von Hyperledger, einer Open-Source-Kollaboration zur Weiterentwicklung branchenübergreifender Technologien, aufgenommen wurde. Die neuartige Blockchain-basierte Öl- und Gas-Lieferkettenmanagement-Plattform von PetroBLOQ wird gemeinsam mit First Bitcoin Capital Corp. (OTC: BITCF) entwickelt.

Hyperledger ist ein globales Konsortium, das führende Unternehmen in den Bereichen Finanzwesen, Bankwesen, IdD, Lieferketten, Fertigung und Technologie umfasst. Diese von der Linux Foundation verwaltete Open-Source-Kollaboration wird von über 180 unterschiedlichen Organisationen unterstützt. Wir freuen uns, Teil der Hyperledger-Community von Branchenführern und Technologieexperten zu sein, sagte Alex Blyumkin, CEO von Petroteq Energy. Als Pioniere bei der Entwicklung von Blockchain-Anwendungen für die Öl- und Gasbranche freut sich PetroBLOQ, seinen Beitrag zur Hyperledger-Kollaboration zu leisten.

Wir freuen uns, PetroBLOQ in der Hyperledger-Familie willkommen zu heißen, sagte Brian Behlendorf, Executive Director von Hyperledger. Wir sind stets auf der Suche nach unterschiedlichen Branchenführern und Vordenkern, die mit uns gemeinsam Rahmenwerke für verteilte Open-Source-Systeme auf Unternehmensebene weiterentwickeln, um eine immer größer werdende Anzahl kritischer Anwendungen zu unterstützen.

Über PetroBLOQ

PetroBLOQ ist ein gemeinsames Unternehmen von Petroteq Energy Inc. und First Bitcoin Capital Corp. zur Entwicklung der ersten Lieferkettenmanagement-Plattform, die auf einer modernen Blockchain-Technologie basiert, die die Anforderungen globaler Transaktionen in der Öl- und Gasbranche erfüllt.

Über Petroteq Energy Inc.

Petroteq Energy ist mit der Entwicklung und Implementierung seiner eigentumsrechtlich geschützten umweltfreundlichen Technologien zur Schwerölaufbereitung und -gewinnung befasst. Unser eigentumsrechtlich geschützter Prozess produziert keinerlei Treibhausgase und keinerlei Abfall und erfordert keine hohen Temperaturen. Petroteq konzentriert sich momentan auf die Erschließung seiner Ölsandressourcen und den Ausbau der Produktionskapazität seiner Schwerölförderanlage Asphalt Ridge in der Nähe von Vernal, Utah. Außerdem hält das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an einer Explorations- und Produktionsanlage von Accord GR Energy Inc. im Südwesten von Texas. Petroteq entwickelt auch Technologien zur Optimierung der Arbeitsabläufe in der petrochemischen Industrie. Weiterführende Informationen erhalten Sie unter www.PetroteqEnergy.com

Über First Bitcoin Capital Corp.

First Bitcoin Capital beschäftigt sich mit der Entwicklung digitaler Währungen, eigener Blockchain-Technologien und einem digitalen Geldwechsel - www.CoinQX.com (Beta). Wir erachten diesen Schritt als hervorragende Gelegenheit, um den Aktionärswert weiter zu steigern, indem wir die Erfahrung des Managements nutzen, um komplexe Blockchain-Technologien zu entwickeln und zu verwalten und neue Arten von digitalen Aktiva zu entwickeln. Als erstes börsennotiertes Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Kryptowährungen und Blockchain-Technologien gerichtet ist, möchten wir unseren Aktionären einen diversifizierten Zugang zu digitalen Kryptowährungen und Blockchain-Technologien bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.BitcoinCapitalCorp.com.

Über Hyperledger

Hyperledger ist eine Open-Source-Initiative zur Weiterentwicklung branchenübergreifender Blockchain-Technologien. Es handelt sich um ein globales Gemeinschaftsprojekt, das führende Unternehmen in den Bereichen Finanzwesen, Bankwesen, Internet der Dinge, Lieferketten, Fertigung und Technologie umfasst. Die Hyperledger Foundation ist Teil der Linux Foundation. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.hyperledger.org/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze. Wörter wie "können", "würden", "könnten", "sollten", "möglich", "werden", "suchen", "beabsichtigen", "planen", "voraussehen", "glauben", "schätzen" "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, die sich auf das Unternehmen beziehen, sollen zukunftsgerichtete Informationen identifizieren, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange zur Ausgabe von Aktien. Alle Aussagen, außer Aussagen über historische Fakten, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten und Absichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider, basierend auf Informationen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen und unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen wurden wesentliche Faktoren oder Annahmen zugrunde gelegt. Die zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, Annahmen und Analysen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet. Ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen die Erwartungen und Prognosen des Unternehmens erfüllen, hängt von einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten ab. Dies könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Performance und die finanzielle Lage des Unternehmens erheblich von den Erwartungen abweichen.

Einige der "Risikofaktoren", die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung abweichen, beinhalten ohne Einschränkung: dass die TSX Venture Exchange die Ausgabe von Aktien nicht genehmigt; Änderungen in Gesetzen oder Vorschriften; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen oder Geschäftschancen zu nutzen, sei es aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen; Status der Weltölmärkte, Ölpreise und Preisvolatilität; Zustand der Kapitalmärkte und die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; die gewerbliche und wirtschaftliche Rentabilität der Ölsand-Kohlenwasserstoff-Extraktionstechnologie des Unternehmens, die SWEPT-Technologie, die S-BRPT-Technologie und andere proprietäre Technologien, die von der Gesellschaft oder von Accord entwickelt oder lizenziert wurden und die experimenteller Natur sind und für einen längeren Zeitraum nicht mit voller Kapazität genutzt wurden; Vertrauen in Lieferanten, Auftragnehmer, Berater und Schlüsselpersonal; die Fähigkeit des Unternehmens und von Accord, ihre jeweiligen Pachtvertrags-Bestände aufrechtzuerhalten; potenzieller Ausfall der Geschäftspläne oder des Modells des Unternehmens; die Art der Öl- und Gasproduktion und der Abbau, Förderung und Produktion von Ölsanden; Unsicherheiten bei der Exploration und Bohrung von Öl, Gas und anderen kohlenwasserstoffhaltigen Substanzen; unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Verfügbarkeit von Finanzmitteln und anderem Kapital; potentielle Beschädigung oder Zerstörung von Eigentum, Verlust von Leben und Umweltschäden; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Umweltschutzgesetzen und -vorschriften; nicht versicherbare oder nicht versicherte Risiken; mögliche Interessenkonflikte von Offizieren und Direktoren; und sonstige allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Bedingungen und Faktoren, einschließlich der Risikofaktoren, die in der jährlichen Discussion and Analysis von Petroteq für das am 31. August 2016 endende Geschäftsjahr erörtert wurden, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in bestimmten Provinzen Kanadas eingereicht wurde und bei www.sedar.com abrufbar ist.

Falls beliebige Faktoren das Unternehmen in unerwarteter Weise beeinflussen oder den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegende Annahmen sich als nicht zutreffend erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Außerdem übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser zukunftsgerichteten Informationen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in dieser Pressemeldung erwähnten Wertpapiere wurden bzw. werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Bürger oder auf deren Rechnung bzw. zu deren Gunsten verkauft werden, außer es erfolgt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. es besteht eine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierung. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren bzw. kein Vermittlungsangebot betreffend den Kauf von Wertpapieren dar. Jede offizielle Emission von Wertpapieren muss in den Vereinigten Staaten über einen Prospekt erfolgen, in dem detaillierte Informationen zum Unternehmen und seiner Firmenführung sowie zu den entsprechenden Finanzberichten enthalten sind.

Petroteq Energy, Inc. Alex Blyumkin Chief Executive Officer 800.979.1897 Kontakt: NetworkNewsWire (NNW) New York (New York) www.NetworkNewsWire.com 212.418.1217 Büro E-Mail

Quelle: Petroteq Energy Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41882 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41882&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA71678 B1076

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA71678B1076

AXC0144 2017-12-20/12:35