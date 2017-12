Unterföhring (ots) -



Schöne Bescherung für ranNFLsüchtige: Wie "jeden verdammten Sonntag" geht die NFL auch an Heiligabend und Silvester mit jeweils zwei Live-Spielen auf ProSieben MAXX ran. Los geht die Football-Übertragung am 24. Dezember 2017 um 18:30 Uhr mit dem Magazin ranNFLsüchtig, ab 19:00 kommentieren Carsten Spengemann und Jan Stecker am vorletzten Spieltag der Regular Season die Partie zwischen den Atlanta Falcons und den New Orleans Saints. Carsten Spengemann: "Am Heiligen Abend als Weihnachtsmann den Football-Fans Saints gegen Falcons gemeinsam mit Jan Stecker servieren zu dürfen, ist doch der perfekte Nachtisch nach dem Festessen!" Direkt im Anschluss ab 22:25 Uhr berichten ProSieben MAXX und ran.de vom Duell der Seattle Seahawks bei den Dallas Cowboys, kommentiert von Mattis Oberbach und Volker Schenk.



Jahreswechsel erstmals live mit ranNFL: Die finale Entscheidung, welche Teams sich für die Playoffs ab 7. Januar 2018 qualifizieren, fällt am letzten Tag des Jahres. Auch am 31. Dezember 2017 startet die Übertragung der zwei Livespiele um 18:30 Uhr mit dem Silvester-Kommentatoren Teams Patrick Esume / Björn Werner sowie Uwe Morawe und Roman Motzkus und endet gegen 2:00 Uhr am 1. Januar 2018.



Der Pro Bowl läuft erstmals zur besten Sendezeit: Am 28. Januar 2018 überträgt ProSieben MAXX das All-Star-Game eine Woche vor dem Super Bowl live aus dem Camping World Stadium in Orlando, Florida.



Live auf ProSieben MAXX im Überblick:



Sonntag, 24.12.2017, Heiligabend 18:30 Uhr ranNFLsüchtig - Magazin 19:00 Uhr Atlanta Falcons @ New Orleans Saints 22:25 Uhr Seattle Seahawks @ Dallas Cowboys



Sonntag, 31.12.2017, Silvester



18:30 Uhr ranNFLsüchtig 19:00 Uhr Spiel 1 (entscheidet sich nach Heiligabend) 22:25 Uhr Spiel 2



Sonntag, 28.01.2018



20:15 Uhr Pro Bowl 2018 live aus Orlando, Florida



Sämtliche Übertragungen können auch im Livestream auf ran.de, prosiebenmaxx.de, in der ran-App sowie der ProSieben MAXX-App verfolgt werden.



