Rapperswil-Jona (ots) - Die beiden Geschäftsleiter von Hostpoint

Markus Gebert und Claudius Röllin haben per Ende November 2017 den

Aktienanteil von Mitgründer Sandro Bertschinger in der Höhe von einem

Drittel übernommen. Hostpoint bleibt damit inhabergeführt. Markus

Gebert und Claudius Röllin besitzen je die Hälfte des gesamten

Aktienkapitals. Bertschinger hatte sich im August 2017 aus dem

operativen Geschäft zurückgezogen, um sich neuen Projekten im

Start-Up-Umfeld zu widmen.



Hostpoint AG in Rapperswil-Jona, der grösste Webhosting-Provider

der Schweiz, gibt heute bekannt, dass die Mitgründer Markus Gebert

(Chief Executive Officer) und Claudius Röllin (Chief Product Officer)

die 33%-Beteiligung von Co-Founder Sandro Bertschinger per Ende

November übernommen haben. Die beiden Geschäftsleiter besitzen damit

je die Hälfte des Aktienkapitals von Hostpoint.



«Hostpoint bleibt inhabergeführt. Dies war schon immer ein

zentraler Erfolgsfaktor des Unternehmens. Alle drei Co-Founder sind

der Überzeugung, dass dies die optimale Lösung für die weitere

Entwicklung von Hostpoint ist. In Kombination mit der

Weiterentwicklung der Geschäftsleitung und Stärkung der zweiten

Führungsebene vom August 2017 ist dies ein wichtiger weiterer

Schritt, um sowohl Wachstum und neuen Herausforderungen gerecht zu

werden», sagt Markus Gebert, Mitgründer und CEO von Hostpoint.



Im August 2017 hatte Hostpoint im Rahmen der laufenden

Weiterentwicklung des Unternehmens die Geschäftsleitung neu

aufgestellt und wird von einer zweiköpfigen Geschäftsleitung

bestehend aus Markus Gebert und Claudius Röllin geführt. Weitere

Änderungen waren die Stärkung der zweiten Führungsebene (Management

Team) und die Optimierungen bei einzelnen Teams und deren Aufgaben.



Mitgründer Sandro Bertschinger hatte sich dieses Jahr nach 16

Jahren engagierter Auf- und Ausbauarbeit bei Hostpoint vom operativen

Geschäft zurückgezogen, um sich neuen Projekten im Start-Up-Umfeld zu

widmen.



Über Hostpoint



Mit 225'000 Websites und rund 430'000 betreuten Domainnamen ist

Hostpoint der grösste Webhosting-Provider der Schweiz. Neben vielen

bekannten Firmen wie Schweizerische Post, Migros, Skyguide oder Hero

bilden die vielen privaten Kunden das Fundament des Erfolgs.

Hostpoint ist die ICANN-akkreditierte Domain-Registrierungsstelle der

Schweiz, beschäftigt 57 Mitarbeitende und erzielte 2016 einen Umsatz

von 16 Millionen Franken.



Originaltext: Hostpoint AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100055584

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100055584.rss2



Kontakt:

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne



Markus Gebert

Co-Founder & CEO

Hostpoint AG

Neue Jonastrasse 60

8640 Rapperswil-Jona / Schweiz

Tel.: +41 55 220 63 28

E-Mail: media@hostpoint.ch