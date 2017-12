Hamburg (ots) -



Wer liebt sie nicht, die bekannte Kombination aus weichem Innerem, Karamel und leckerer Schokolade im MARS Riegel? Oder die Extraportion Nüsse im SNICKERS Riegel? Auch der Kokosgeschmack von BOUNTY hat seine Fans, genau wie der luftige Nougatgeschmack von MILKY WAY.



Ab sofort kann man seine Lieblings-Geschmacksrichtung auch in einem SNICKERS Proteinriegel mit 18g Protein sowie einem MARS Proteinriegel, BOUNTY Proteinriegel oder MILKY WAY Proteinriegel mit je 19g Protein genießen.



Mit weniger als 200 Kalorien passen die MARS-, SNICKERS-, BOUNTY- und MILKY WAY- Proteinriegel in jede Sporttasche, Rucksack oder Handtasche. Wer eine neue und leckere Art sucht, Protein zu genießen, wird diese Riegel mit hohem Eiweißanteil lieben! MARS, SNICKERS, BOUNTY und MILKY WAY Proteinriegel sind ab sofort über body-attack.de erhältlich, weitere Bezugsquellen folgen.



MARS, SNICKERS, BOUNTY und MILKY WAY sind Handelsmarken von Mars 2017.



