Liebe Trader,

Aktien des Industriegasherstellers Linde haben in den vergangenen Handelstagen auf eine Begrenzungslinie des aktuellen Abwärtstrends zurückgesetzt und versuchen sich in diesem Bereich an einer Stabilisierung. Hierdurch könnte unter bestimmten Voraussetzungen auch der übergeordnete Aufwärtstrend seit den Verlaufstiefs von 113,50 Euro aus Februar 2016 fortgesetzt werden, sodass Linde bald an seine Jahreshochs aus 2015 bei 195,55 Euro wieder zulegen kann. Für dieses Szenario müsste das Wertpapier jedoch die kurzfristige Konsolidierungsphase innerhalb des aktuellen Abwärtstrends beenden, sodass tatsächlich weitere Käufer die Aktie in die Höhe vortreiben. Noch präsentiert sich die aktuelle Konsolidierung innerhalb einer bullischen Flagge und lässt auf frische Verlaufshochs hoffen.

Long-Chance:

Schafft es das Wertpapier von Linde in den kommenden Handelsstunden zumindest über den EMA 50 bei aktuell 182,01 Euro anzuspringen, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Test der oberen Trendkanalbegrenzung um 189,10 Euro merklich an. Aber erst ein Ausbruch darüber kann tatsächlich weiteres Kurspotenzial an die Jahreshochs aus 2015 bei 195,55 Euro freisetzen. Zumindest auf den ersten Erholungsabschnitt können Anleger auf entsprechende Long-Instrumente zurückgreifen. Der Stop ist noch unterhalb von 179,70 Euro anzusetzen, sämtliche Notierungen darunter führen auf das Unterstützungsniveau von 172,15 Euro weiter abwärts, was jedoch mit einer markanten Eintrübung der aktuell noch bullischen Ausgangslage verbunden würde.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 182,05 Euro

Kursziel: 189,10 Euro

Stopp: < 179,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 7,05 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Linde AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 182,05 Euro; 12:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

