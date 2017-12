Gütersloh (ots) -



Als "Antwortgeber" verstärkt TERRITORY ab sofort die Kommunikation mit Ärzten, Apothekern und PTA für Hexal, eine Produktmarke des Pharmaunternehmens Sandoz. Der Name des crossmedialen Konzepts ist Programm: Printmagazin, Online-Plattform und E-Mail-Newsletter bieten Fachinformationen - dargereicht in leicht verständlicher und unterhaltsamer Form. Ein von TERRITORY neu entwickelter "Wirkstoff" des Antwortgebers ist die Möglichkeit für Nutzer, über die Plattform konkrete Fragen zu stellen und individuelle Antworten zu erhalten.



Hexal, mit Produkten wie "ACC akut" oder "Gingium" einer der großen Player auf dem deutschen Pharmamarkt, beschreitet mit dem Antwortgeber-Konzept bewusst neue Wege abseits der branchenüblichen Ansprache der Zielgruppe. Das viermal im Jahr erscheinende Printmagazin bringt Pharmathemen, Hintergründe und Produktinformationen auf den Punkt - mit frischen Layouts, modernen Bildwelten und selbsterklärenden Infografiken. Die Plattform www.antwortgeber.de bietet neben zusätzlichen Inhalten die direkte Dialogfunktion zwischen Kunden und Anbieter und wird bis Ende des Jahres weiter ausgebaut. Spezifische Zielgruppen-Newsletter versorgen Ärzte und Apotheker mehrfach pro Monat mit Informationen rund um die Produkte von Hexal. Dieses Grundgerüst kann unter dem Stichwort "Antwortgeber" immer wieder um Videos, Social Media, Events und andere PR-Aktionen erweitert werden.



"Mithilfe von TERRITORY haben wir genau das gefunden, wonach wir gesucht haben", sagt Hermann Hofmann, Leiter Unternehmenskommunikation Hexal. "Das Konzept berücksichtigt unser gesamtes Ecosystem in Sachen Kommunikation. Mit der neuen inhaltlichen Aufbereitung werden wir Maßstäbe für die Pharmabranche setzen." Stefan Postler, Executive Board Member von TERRITORY: "Unser neuer Kunde pflegt in Sachen Kommunikation eine offene Veränderungskultur. Statt des bekannten ,Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker' können wir gemeinsam mit Hexal jetzt sagen: 'Wir antworten dem Arzt oder Apotheker'!"



