Luxemburg (ots) - Laut den Ergebnissen einer diesjährigen Erhebung buchten 17% der Personen in der EU in den letzten zwölf Monaten eine Unterkunft (Zimmer, Wohnung, Haus, Ferienhaus) über Webseiten oder Apps bei einer anderen Privatperson zu privaten Zwecken. Die meisten von ihnen nutzen speziell dafür vorgesehene Webseiten oder Apps, aber auch andere Webseiten oder Apps (darunter soziale Netzwerke) spielten bei diesen Aktivitäten eine Rolle. Diese Peer-to-Peer-Dienste sind Teil der sogenannten "kollaborativen Wirtschaft" oder "Sharing Economy".



Die Vereinbarung von Beförderungsdienstleistungen war weniger verbreitet, etwa 8% der Personen in der EU machten davon Gebrauch. Auch hier erfolgte die Buchung hauptsächlich über darauf spezialisierte Webseiten oder Apps.



Während die Onlinebuchung einer Unterkunft von einer anderen Privatperson bei den Personen im Alter von 25 bis 54 Jahren (22%) gebräuchlicher war, war die Vereinbarung von Beförderungsdienstleistungen bei der jüngeren Generation tendenziell beliebter (14% der 16- bis 24-Jährigen).



Diese Informationen, die von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, herausgegeben werden, sind Teil der Ergebnisse der 2017 durchgeführten Erhebung über die Nutzung von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) in Privathaushalten und durch Privatpersonen.



Ungefähr jede dritte Person im Alter von 16 bis 74 Jahren buchte eine Unterkunft bei einer anderen Privatperson über eine Webseite oder eine App im Vereinigten Königreich (34%), im Gegensatz dazu verzeichnete die Tschechische Republik (1%) den niedrigsten Anteil unter den Mitgliedstaaten, für die Daten verfügbar sind. In Deutschland waren es 19%.



Die höchsten Anteile von Personen, die Beförderungsdienstleistungen über eine Webseite oder App mit einer anderen Privatperson vereinbarten, wurden ebenfalls im Vereinigten Königreich (27%) verzeichnet, der niedrigste Anteile dagegen in Zypern (1%). In Deutschland lag der Anteil bei 3%.



