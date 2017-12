Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die leichten Abgaben aus dem frühen Geschäft wettgemacht und tendiert nun zur Seite. Der Leitindex SMI profitiert davon, dass der Druck der Schwergewichte abgenommen hat und könnte am Nachmittag in kleinen Schritten auf das am Vortag bei 9'469 Stellen erreichte Intraday-Jahreshoch zusteuern. Für allgemein gute Stimmung sorge das positive Votum im US-Senat zur viel diskutierten Steuerreform, heisst es im Handel. Die Reform sei an der Börse jedoch zumeist eingepreist.

In Washington hat der Senat mit knapper Mehrheit die Steuerreform der Republikaner verabschiedet. Bevor Präsident Trump das Gesetz unterzeichnen kann, muss das Repräsentantenhaus noch einmal darüber abstimmen. Das erste positive Votum verstiess gegen Verfahrensregeln. Die Reform sei ein Weihnachtsgeschenk für die US-Wirtschaft, so ein Marktbeobachter. Die Euphorie an den Finanzmärkten halte sich aber in Grenzen, ergänzt ein anderer Händler. Es stelle sich die Frage, ob die Wirtschaft überhaupt steuerliche Anreize brauche. Am Nachmittag erwarten die Anleger noch Zahlen zum Immobilienmarkt in den USA.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert bis um 12.10 Uhr um 0,03% minim tiefer bei 9'396,35 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,04% auf 1'518,14 Zähler, und der breite Swiss Performance Index wiederum (SPI) steht praktisch unverändert bei 10'763,98 Punkten. Von den 30 wichtigsten ...

