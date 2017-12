Paris - Die Anleger an den europäischen Börsen haben sich auch am Mittwoch zurückgehalten. Die Fortschritte bei der US-Steuerreform liessen die Anleger weitgehend kalt. Experten zufolge ist hier bereits viel in die Kurs eingepreist. Der EuroStoxx 50 gab gegen Mittag um 0,20 Prozent auf 3574,79 Punkte nach und auch beim französische Leitindex CAC 40 lief es mit einem Minus von 0,15 Prozent nicht besser. In Spanien fiel der Ibex 35 einen Tag vor der Parlamentswahl in Katalonien um 0,36 Prozent. Kaum Bewegung war demgegenüber beim FTSE 100 zu verzeichnen.

"Die Euphorie, dass es endlich vollbracht ist, hätte durchaus grösser sein können", schrieb CMC-Markets-Analyst Jochen Stanzl und spielte damit auf die von US-Unternehmen sehnlichst erwartete US-Steuerreform an. Am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...